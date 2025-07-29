Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Metrelerce Savruldu

Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Metrelerce Savruldu
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Reyhanlı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin metrelerce savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de seyreden motosiklet, ara yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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