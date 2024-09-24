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Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. 31 AOV 914 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette ilerleyen 27 AVR 436 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 şahıstan birisi öldü, birisi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, ağır yaralı vatandaşı ve hafif yaralı araç sürücüsünü hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybeden şahıs cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Jandarma trafik hatay Hassa Kaza

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