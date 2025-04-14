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Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gece saatlerinde, kum yığınını fark etmeyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralı 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da gece saatlerinde kapatılan caddedeki kum yığınını fark etmeyerek metrelerce uçan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde gerçekleştirilen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarından ötürü yol kum yığınıyla kapatıldı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsüyse kum yığınından uçarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan Mahmut Can B. ve Mehmet B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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