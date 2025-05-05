Hatay'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Dörtyol'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet köprüden uçarak kaza yaptı. 18 yaşındaki Enes Acar Oral hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi E -5 Karayolu Özerli Köprüsü'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Küba marka motosiklet köprüden uçtu. Kazada motosiklet hurdaya dönerken 18 yaşındaki Enes Acar Oral isimli genç ağır yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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