Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde N.K. idaresindeki 01 AEM 471 plakalı motosiklet ile Y.D. yönetimindeki 31 ATK 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri N.K. ve Y.D. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY

500
