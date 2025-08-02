Hatay'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Reyhanlı ilçesinde bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da motosikletin, minibüsle çarpışmasıyla 2 kişinin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 323. sokakta yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen minibüs ile motosikletle çarpıştı. Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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