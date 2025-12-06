Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ciple çarpıştı ve metrelerce havaya savruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da güvenlik kamerasına yansıyan kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu.
Kaza; Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerlerken karşı şeride geçen motosiklet, karşıdan gelen ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü savrularak metrelerce havaya uçtu. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa