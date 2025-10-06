Hatay'da Motosiklet Devrildi, Minibüsün Altına Girdi

Hatay'da kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki minibüsün altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, park halindeki motosikletin altına girdi. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, devrilerek minibüsün altına giren motosikletlinin kask ve gerekli korumalıkları taktığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu görüldü. - HATAY