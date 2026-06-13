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Antakya'da dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antakya'da dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antakya ilçesi Karali Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dereye uçtu. Dereye uçan motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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