Hatay'da Minibüs Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Minibüs Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Defne ilçesinde, bir minibüsün başka bir minibüsle çarpışmasının ardından takla attığı kazada 18 yaşındaki sürücü Mehmet Sadık İşlekyay hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da bir minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak defalarca takla atan minibüsün 18 yaşındaki sürücüsü öldü.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Trafikte seyir haldeki 44 HU 981 plakalı minibüs, aynı istikametteki başka bir minibüsle çarpışarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet defalarca takla atarak durabildi. Minibüsün taklalar attığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada 18 yaşındaki kamyonet sürücüsü Mehmet Sadık İşlekyay ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İşlekyay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşlekyay, Yayladağı ilçesi Kaladuz Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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