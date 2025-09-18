Hatay'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Payas ilçesi Fatih Caddesi üzerinde Toyota marka otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.Ö., T.K. ve B.A., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY