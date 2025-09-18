Haberler

Hatay'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'da Payas ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Payas ilçesi Fatih Caddesi üzerinde Toyota marka otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.Ö., T.K. ve B.A., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
