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Hatay'da metruk iş yerindeki yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı

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Hatay'da metruk iş yerindeki yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı
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Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde metruk iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'da metruk iş yerinde çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlenirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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