Samandağ'da metruk ev yangını
Yangın; Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan metruk evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı