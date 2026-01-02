İskenderun'da metruk bina yangını

Hatay'da metruk binada çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan metruk binanın giriş kısmında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan metruk binadaki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY