Hatay'da Mazgala Sıkışan Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde gece yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek mazgala ayağını sıkıştıran bir vatandaş, çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da gece karanlığında ayağını mazgala sıkıştıran vatandaşı itfaiye kurtardı.

Olay, Payas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece karanlığında yürürken dengesini kaybeden bir vatandaşın ayağı mazgala sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan şahıs, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
