Hatay'da mahsur kalan yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde evinde mahsur kalan yaşlı adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan yaşlı bir adam, evinin salon kısmında kapının kilitlenmesiyle mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalan yaşlı adamın, yardım çağrısını duyan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan girerek yaşlı adamı kurtardı. - HATAY