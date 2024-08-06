Hatay'da Mahsur Kalan Papağan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ağaçta mahsur kalan papağan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hassa ilçesi merkezde bulunan bir ağaçta papağan mahsur kaldı. Ağaçta mahsur kalan papağını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri. Tarafından papağan kurtarıldı. - HATAY