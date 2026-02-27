Gemiden denize düşen köpeği itfaiye kurtardı
Dörtyol ilçesi balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzundan suya düşen köpek mahsur kaldı. Balıkçılar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, denizde mahsur kalan köpeği fileli kepçeyle kurtardı. Durumu iyi olan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için barınağa götürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı