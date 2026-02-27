Haberler

Gemiden denize düşen köpeği itfaiye kurtardı

Gemiden denize düşen köpeği itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dörtyol ilçesinde balıkçı barınağında geminin deniz havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, fileli kepçe ile köpeği sudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, barınağa götürüldü.

Hatay'da balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzuna düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Dörtyol ilçesi balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzundan suya düşen köpek mahsur kaldı. Balıkçılar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, denizde mahsur kalan köpeği fileli kepçeyle kurtardı. Durumu iyi olan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için barınağa götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri