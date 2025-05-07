Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsı yaptığı savunma kurtaramadı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler İskenderun Savaş Mahallesi'ndeki kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

"ŞİMDİ GELDİM" DESE DE CEZADAN YIRTAMADI

Yapılan baskında masadaki 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın "Şimdi geldim" diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.

27 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan ve "Yeni geldim" diyerek kendini savunan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı