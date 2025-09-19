Hatay'da Kumar Oynayan 3 Kişiye 27 Bin TL Cezası
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 3 şahsa toplam 27 bin 741 TL para cezası verildi. Polis ekipleri bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynandığını tespit etti ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 3 şahsa 27 bin 741 TL para cezası uygulandı.
Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içildiği, 1 masada bulunan 3 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 108 iskambil kağıdı ile 3 bin 800 TL para ele geçirildi.
Kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi C.A. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY
