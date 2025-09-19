Hatay'da Kumar Oynayan 3 Kişiye 27 Bin TL Cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynayan 3 şahsa 27 bin 741 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde sigara içildiği, 1 masada bulunan 3 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde 108 iskambil kağıdı ile 3 bin 800 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, İş yeri sahibi C.A. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY