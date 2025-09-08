Hatay'da Koyun Sürüsüne Çarpan Sürücü Kaçak Göçmenlerle Kaçtı
Hatay'da seyir halindeki bir araç, koyun sürüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Araç sürücüsü, kazanın ardından taşıdığı kaçak göçmenleri ve aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri 14 göçmeni yakaladı.
Olay, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede seyir halinde olan bir araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazanın ardından araç su kanalına düştü. Araç sürücüsü; aracı ve kaçak göçmenleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 14 göçmeni yakalarken, 3 koyun ise kazada telef oldu. Jandarma ekipleri, kazanın ardından göçmenleri bırakarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa