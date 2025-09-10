Haberler

Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Menfeze Devrildi, Sürücü Yaralandı
Antakya - İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil menfeze devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kontrolden çıkarak menfeze devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, menfeze devrilerek ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

