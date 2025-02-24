Kocaeli'de rehine krizi: 1 kişi vuruldu, restorandakiler alıkoyuldu

Restoranda rehine krizi: 1 kişiyi vurdu, özel harekat devrede
SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Hatay'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı

Hatay'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belen ilçesindeki kazada otomobiliyle controlü kaybeden sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yan yatan araç çekiciyle yol kenarından alındı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan aracın yaralı sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Belen ilçesi Kıcı mevkinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yan durdu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan dönen araç çekiciyle çekilerek, yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
img

İstanbul'daki 153 yıllık hastane sessiz sedasız kapatıldı
img

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.