Antakya'da konteyner yangını

Hatay'da alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Sanayi sitesi mevkiinde bulunan konteyner alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yerleşim yerine sıçramadan söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY