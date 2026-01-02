Haberler

Antakya'da konteyner yangını

Güncelleme:
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan bir konteyner, alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Sanayi sitesi mevkiinde bulunan konteyner alevlere teslim oldu. Kısa sürede yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yerleşim yerine sıçramadan söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
