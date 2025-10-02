Haberler

Hatay'da Komşu Kavgasında 63 Yaşındaki Kadın Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 yaşındaki Leyla Şahin, komşu kavgasında pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde 28 Eylül günü husumetli komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - HATAY

