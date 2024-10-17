Hatay'da Kepenk Makarasına Sıkışan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı
İskenderun'da iş yerini açarken elini kepenk makarasına sıkıştıran vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Hatay'da elini kepenk makarasına sıkıştırarak yaralanan vatandaşın elindeki makara itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
İskenderun İlçesi Bekbele Mahallesi'nde iş yerini açtığı esnada vatandaşın eli kepenk makarasına sıkıştı. Durum üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın eline sıkışan makara itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY