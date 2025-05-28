Hatay'da Kepçe Trafik Kazası: Park Halinde 4 Araca Çarptı
İskenderun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kepçe, park halindeki ve trafikteki araçlara çarparak hasara neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park halindeki ve trafikteki araçları biçti. Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, yokuş aşağı inerken park halindeki araçları biçti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kepçenin 4 araca çarptığı öğrenildi. Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği ve araçlara çarptığı anlar ise kameraya yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa