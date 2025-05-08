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Hatay'da Kepçe ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'da Kepçe ile Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 3 Yaralı
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir kepçe ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda, kamyon zeytin bahçesine devrildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay'da kepçeyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanı çevresinde kepçe ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmayla kamyon zeytin bahçesine devrildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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