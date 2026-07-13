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Üzerine benzin dökerek kendini yakan zihinsel engelli şahıs, 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Üzerine benzin dökerek kendini yakan zihinsel engelli şahıs, 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üzerine benzin dökerek kendini yakan 45 yaşındaki zihinsel engelli T.Ş., 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın zabıta uyarısına tepki olarak gerçekleştiği iddia edildi.

Hatay'da üzerine benzin dökerek çarşı ortasında kendini yakan 45 yaşındaki zihinsel engelli adam, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 3 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Zihinsel engelli T.Ş (45), benzin bidonunu üzerine dökerek kendini yakmış ve kısa sürede alevlerin içerisinde kalmıştı. Alevler içerisinde kalan şahıs, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Yaşananlarsa anbean kameraya yansımıştı. Durumu ağır olan şahıs önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adana'ya sevk edildi. Hastanede 9 gün boyunca yaşam mücadelesi veren zihinsel engelli adam geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. T.Ş, geçtiğimiz Dörtyol Merkez mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Muvazene sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gören şahsın araç camı sildiği için bir süre önce zabıta ekipleri tarafından uyarıldığı ve T.Ş'nin bu duruma sinirlenerek benzin dökerek kendini yaktığı öne sürülmüştü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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