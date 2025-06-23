Hatay'da Kaza Sonrası Meydan Savaşı: 4 Gözaltı

Hatay'da Kaza Sonrası Meydan Savaşı: 4 Gözaltı
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Antakya'da meydana gelen araç kazası sonrası sürücüler arasında başlayan kavga, tekme ve yumrukların havada uçuşmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak duruma müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da yaşanan kaza sonrası 2 grup arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga meydan savaşını aratmadı.

Olay, Antakya ilçesi Sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi içerisinde 2 araç çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışmaya araçlardakilerde karışınca kısa sürede yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Meydan savaşını andıran kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu. Kavgada tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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