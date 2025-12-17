Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kayıplara karıştı

Hatay'da bir lokantanın tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kaza, Payas ilçesinde Karacami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 FR 440 plakalı Seat marka otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra lokantanın tabelasına çarparak hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay yerinde bulunamayan sürücünün kazanın ardından aracı bırakıp kaçtığı fark edildi. Polis ekipleri kayıp sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. - HATAY