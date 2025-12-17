Haberler

Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kayıplara karıştı

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobil, kontrolünü kaybederek lokantanın tabelasına çarptı ve sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Payas ilçesinde Karacami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 FR 440 plakalı Seat marka otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra lokantanın tabelasına çarparak hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde olay yerinde bulunamayan sürücünün kazanın ardından aracı bırakıp kaçtığı fark edildi. Polis ekipleri kayıp sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. - HATAY

