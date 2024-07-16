Hatay'da kayıp şahıs zeytinlik alanda ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan İbrahim Kuzu (43), zeytinlik alanda ölü olarak bulundu.

Olay ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dünden beri kendisinden haber alınamayan İbrahim Kuzu'nun (43) ailesi kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçleri bölgede çalışma yaparken zeytinlik alanda İbrahim Kuzu'nun cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY