Haberler

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Haber Videosu

Hatay'da 4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'ın cansız bedenleri motosikletle menfeze uçmuş halde bulundu.

Hatay'da 4 gündür kendilerinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'ın cansız bedeni motosikletle menfeze uçmuş halde bulundu. Evladının cansız bedeni bulunmadan önce gözyaşları arasına evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

GENÇLERİN CANSIZ BEDENLERİ 4 GÜN SONRA BULUNDU

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 16 yaşındaki Kerem Güney ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'dan 4 gündür haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışması sonrası kayıp 2 gencin cansız bedenlerine Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde ulaşıldı.

MOTOSİKLETLE MENFEZE UÇMUŞLAR

İlk belirlemelere göre; motosiklette seyreden 2 arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle direğe çarptıktan sonra menfeze uçtukları belirlendi. Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cenazeleri, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BENDEN HABERSİZ HİÇBİR YERE GİTMEZDİ"

Evladının kazada can verdiğinden habersiz halde evladına seslenen baba Hüseyin Güney, "Ayın on üçüncü gününden beri dördüncü gün bugün. Hiçbir haber yok, hiçbir iz yok. Kerem Güney ve arkadaşı Adnan Demircan o günden beri kayıp. Mahallede oldukları söylendi ama gece saat 23.00'ten sonra kendilerinden haber alınamadı. Kimliği, telefonu ve motoru yanında kalmış. Sadece evden az miktarda para almış. Benden habersiz hiçbir yere gitmezdi, mutlaka konum atar ya da haber verirdi. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Mahallede görüldükleri söylendi ama gelen ihbarlar asılsız çıkıyor. Yaylada, Dörtyol'da, Arsuz'da görüldükleri yönünde bilgiler geliyor ama gittiğimizde hiçbirine rastlayamıyoruz. Eşim üç gündür hiçbir şey yemedi, uykusuzuz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum eğer bizi duyuyorsan, lütfen çık gel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserdar topaç:

Rabbim sabır versin abi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.