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Hatay'da Kavga Sonrası Tarihi Eser Operasyonu

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Hatay'da 2 kardeş arasında meydana gelen kavga sonrası ekipler tarafından bir evde yapılan aramada çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Hatay'da ekipler tarih kaçakçılığıyla mücadelesini aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesinde bir evde bulunan E.G. ve A.G. kardeşlerinin kendi aralarında kavga etti. Olay üzerine bölgeye giden ekipler; evde kavga sırasında Y.E. ve M.N.T. isimli iki şahsın daha olduğunu fark etti. Şahısların şüpheli davranışları sonucunda, polis ekipleri evde arama yaptı. Evde yapılan aramada; 1 kahverengi insan silüetli heykel, 1 bronz dışı kabartmalı içinde rulo halde sarılı çeşitli dillerde yazılı tarihi eser, 1 ahşap sandık içinde 19 çeşitli renk boy ve ebatlarda sikke, 1 boş kovan ve 34 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili not defteri ve cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Kültür Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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