Erzin'de kasten yaralama şüphelisi tutuklandı

Erzin ilçesinde kasten yaralama olayıyla ilgili olarak aranan H.E. adlı şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde kasten yaralama olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, kasten yaralama suçundan aranan H.E., Erzin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
