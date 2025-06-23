Hatay'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Defne ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. adlı şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.K. adlı şahıs Defne Turunçlu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa