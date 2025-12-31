Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Antakya çevreyolunda etkili olan karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı duvara çarparak durdu. Yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da karlı havada sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, duvara çarparak durabildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa