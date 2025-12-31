Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Hatay'da karlı havada sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, duvara çarparak durabildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY