Hatay'da Kamyon ve Tır Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı
Hatay'da gerçekleşen kazada, aynı istikamette ilerleyen bir kamyon ile tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol trafiğe açıldı.
Hatay'da kamyon ve tırın çarpışmasıyla yaşanan kazada araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Ovakent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen tır ve kamyonun çarpışmasıyla yaşanan kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralı sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yolu kapan tır ve kamyonun çekilmesiyle trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa