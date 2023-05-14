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Freni patlayan kamyon araçların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon trafik ışıklarında bekleyen çok sayıda aracın arasına daldı. Ölü ve yaralıların olduğu, çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E 91 karayolu üzerinde seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen araçlara daldı.

Hatay'da kamyon araçların arasında daldı, ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ileride önüne aldığı bir araç sayesinde durdu. Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hatay'da kamyon araçların arasında daldı, ölü ve yaralılar var

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Belen Hatay 3. Sayfa Haberler

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