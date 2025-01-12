Üye Girişi
Haberler
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi

Hatay'da Kaldırıma Çıkan Otomobil Takla Attı: Bir Kişi Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kaldırıma çıkarak direğe çarptı ve takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaldırıma çıkan otomobilin direğe çarparak yan döndüğü feci kaza kamerada

Esnaf Yusuf Yalçınkaya: "Kamerada bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkarak, direğe çarparak takla attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Trafikte seyir halde olan FIAT marka otomobil, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, direğe çarparak yan yattı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Otomobilin yan döndüğü kaza anı ve vatandaşların sürücüyü kurtarma çabaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Kamerada bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük"

Otomobilin virajı alamadığından dolayı kaza yaptığını ifade eden esnaf Yusuf Yalçınkaya, "Biz sabah işyerlerimize geldik. Kaldırımı gördüğümüzde kaza olduğunu fark ettik. Kamerada, bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük. Kazayı güvenlik kamerasında izledik ve virajı alamadığından dolayı kaza yaptığını anladık.. Virajın dar olması ve vatandaşların hızlı gelmesinden dolayı kazalar oluyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsunlar. İnşallah bu tür kazalar olmaz" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Kaldırıma Çıkan Otomobil Takla Attı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
img

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
img

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Yaslandığı korkuluk kırılınca Haliç'e düştü

Haliç'in ortasında can pazarı! Yaslandığı korkuluk kırıldı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.