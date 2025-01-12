Hatay'da Kaldırıma Çıkan Otomobil Takla Attı: Bir Kişi Yaralandı

Kaldırıma çıkan otomobilin direğe çarparak yan döndüğü feci kaza kamerada

Esnaf Yusuf Yalçınkaya: "Kamerada bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkarak, direğe çarparak takla attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Trafikte seyir halde olan FIAT marka otomobil, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, direğe çarparak yan yattı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Otomobilin yan döndüğü kaza anı ve vatandaşların sürücüyü kurtarma çabaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Kamerada bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük"

Otomobilin virajı alamadığından dolayı kaza yaptığını ifade eden esnaf Yusuf Yalçınkaya, "Biz sabah işyerlerimize geldik. Kaldırımı gördüğümüzde kaza olduğunu fark ettik. Kamerada, bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük. Kazayı güvenlik kamerasında izledik ve virajı alamadığından dolayı kaza yaptığını anladık.. Virajın dar olması ve vatandaşların hızlı gelmesinden dolayı kazalar oluyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsunlar. İnşallah bu tür kazalar olmaz" ifadelerini kullandı.