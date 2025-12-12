TOFAŞ'ın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, araç sürücüleri yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.
Kaza ; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Salı pazarı mevkiinde yaşandı. TOFAŞ marka otomobille, başka bir otomobil çarpışı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı araç sürücülerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı 2 vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY