Hatay'da kalaşnikof kaçakçılığında: 4 kişi tutuklandı

Hatay'da polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda çuval içerisine gizlenmiş 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Mart tarihinde Reyhanlı–Antakya istikametinde bulunan Paşaköy mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtan atılan bir çuval üzerinde yapılan incelemede, 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek ile 7 adet AK-47 şarjörü bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak S.B., D.K., S.K. ve H.B. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı