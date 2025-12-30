Erzin'de evinde ruhsatsız silah ve mermi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmada bir adreste yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; bir ihbarı değerlendiren asayiş ekipleri, A.Y. adlı şahsın Erzin Karamustafalı Mahallesinde bulunan ikamette arama yaptı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY