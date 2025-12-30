Erzin'de evinde ruhsatsız silah ve mermi ile yakalanan şahıs tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan bir operasyonda, ruhsatsız silah ve mermiler bulundu. Gözaltına alınan A.Y. tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmada bir adreste yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; bir ihbarı değerlendiren asayiş ekipleri, A.Y. adlı şahsın Erzin Karamustafalı Mahallesinde bulunan ikamette arama yaptı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa