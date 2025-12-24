Hatay'da kaçakçılık operasyonu: Otomobilin her yerinden telefon ve elektronik sigara fışkırdı
Hatay'da polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde gizlenmiş 73 cep telefonu, 400 elektronik sigara ve 7 çeşitli elektronik eşya ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.
HATAY (İHA) – Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin çeşitli yerlerinden 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İskenderun otoyol kavşağında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta detaylı arama yapan ekipler, profesyonelce hazırlanmış gizli bölmeleri ortaya çıkardı.
LPG tankı, tavan bölümü ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.A. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı. - HATAY