Haberler

Hatay'da kaçakçılık operasyonu: Otomobilin her yerinden telefon ve elektronik sigara fışkırdı

Hatay'da kaçakçılık operasyonu: Otomobilin her yerinden telefon ve elektronik sigara fışkırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde gizlenmiş 73 cep telefonu, 400 elektronik sigara ve 7 çeşitli elektronik eşya ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

HATAY (İHA) – Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin çeşitli yerlerinden 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İskenderun otoyol kavşağında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta detaylı arama yapan ekipler, profesyonelce hazırlanmış gizli bölmeleri ortaya çıkardı.

LPG tankı, tavan bölümü ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.A. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Papa 14. Leo'dan tüm dünyaya Noel için ortak çağrı: 24 saat...
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Ankara'daki uçak kazası sonrası düğmeye bastı
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Papa 14. Leo'dan Noel dolayısıyla dünya genelinde 24 saatlik ateşkes çağrısı

Papa 14. Leo'dan tüm dünyaya Noel için ortak çağrı: 24 saat...
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maçına çıktı! İşte sonuç