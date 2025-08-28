Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 14 Göçmen Yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda 14 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 24 Ağustos'ta Antakya-Altınözü yolunda 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde 14 Suriye uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan S.A., A.A. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan, göçmenlerin pikap kasasında tente altında gizlenerek taşınması dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
