Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 14 Göçmen Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince durdurulan pikap kasasında 14 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 24 Ağustos'ta Antakya-Altınözü yolunda 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde 14 Suriye uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan S.A., A.A. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan, göçmenlerin pikap kasasında tente altında gizlenerek taşınması dikkat çekti. - HATAY