Antakya'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı: 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyede meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. 22 Mart 2026 tarihinde yaklaşık 100 bin lira değerinde kablo çalan A.K., A.B. ve S.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Mart 2026 tarihinde Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir şantiyeden yaklaşık 100 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu belirlenen A.K., A.B. ve S.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
