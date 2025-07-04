Hatay'da Işıkta Geçişte Refüje Çıkan Araç Kazası

Hatay'da Işıkta Geçişte Refüje Çıkan Araç Kazası
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ışıklarda başka bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü refüje çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobil sürücüsü ışıklarda geçiş esnasında başka bir araçla çarpışmamak için yaptığı manevrayla refüje çıktı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Gülcihan Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, ışıklardan geçiş esnasında başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün anlık manevrasıyla kazanın önüne geçen olayda araç, refüje çıktı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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