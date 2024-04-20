Hatay'da İş Yerinden 150 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Şüpheliler Yakalandı

Hatay'da bir iş yerinden 150 bin TL değerinde ikinci el malzeme çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçlarına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Dörtyol ilçesine bağlı Numune evler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etti. 17 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde çeşitli ikinci el malzemeler çalındı. Olayın şüphelileri M.K. ve H.A., suça konu olan 1 adet kutu içerisinde 77 adet kaynak elektrotu, 1 adet sıva harç malası, 1 adet spiral makinesi, 1 sıva küreği malzemeler ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan Adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - HATAY