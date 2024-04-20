Üye Girişi
Haberler

Hatay'da İş Yerinden 150 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol ilçesinde bir iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayında 150 bin TL değerinde ikinci el malzeme çalan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Hatay'da bir iş yerinden 150 bin TL değerinde ikinci el malzeme çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçlarına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Dörtyol ilçesine bağlı Numune evler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etti. 17 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde çeşitli ikinci el malzemeler çalındı. Olayın şüphelileri M.K. ve H.A., suça konu olan 1 adet kutu içerisinde 77 adet kaynak elektrotu, 1 adet sıva harç malası, 1 adet spiral makinesi, 1 sıva küreği malzemeler ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan Adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024 20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Sadettin Saran aday mı? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oldu mu? Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title