Hatay'da İş Makinesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde temel çalışmaları sırasında bir iş makinesinin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak iş makinesinde hasar oluştu.
Hatay'da iş makinesinin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devam eden temel çalışmasında esnasında iş makinasının motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler iş makinesini sarmadan kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş makinesinde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa