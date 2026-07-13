İnşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Hatay'da yapımı devam eden bir iş hanında asansör boşluğundan yere çakılan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay; Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede yapımı devam eden iş hanında asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı